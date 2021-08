Ascolti tv 2 agosto 2021 | periodo nero per Mediaset | gioie ancora lontane

Advertising

fabiofabbretti : Nella serata di ieri Rai 1 con #TheHelp (16.4% di share) doppia Canale 5 con #TerapiaDiCoppiaPerAmanti (8.2%), supe… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 2 agosto 2021 con l’argento di Vanessa Ferrari - tvblogit : Ascolti tv lunedì 2 agosto 2021 con l’argento di Vanessa Ferrari - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 2 agosto 2021: The Help, Tokyo 2021, Terapia di coppia per amanti, dati Auditel e share - maurizio_staff : Olimpiadi in #Rai2, #JacobsTamberi fanno anche il record di ascolti. Picco di share durante le due finali che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti agosto

RAI - Radiotelevisione Italiana

Redazione Sorrisi Rai1 The Help : 2.564.000 spettatori (share 16,3%). Rai2 Il Circolo degli Anelli - Tokio 2020 : 1.416.000 spettatori (share 9%). Canale 5 Terapia di coppia per amanti : 1.404.000 ...Alla sera questa la graduatoria per. Sfida tra film, The Help su Rai1 doppia Sermonti e Angiolini su Canale5, battuti pure da De Stefano, Chechi e Simeoni Su Rai1 per la pellicola 'The Help', ...Carramba che sorpresa, stasera l'ultimo appuntamento: finiscono le repliche in ricordo di Raffaella Carrà Quinto ed ultimo appuntamento con Carramba ...Una terribile per mazzata per la Mediaset e le sue reti: i risultati non sono per niente soddisfacenti, è qualcosa di epocale ...