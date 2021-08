Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo: Mickael Mawem sorprende in qualifica, Narasaki replica. Italiani eliminati (Di martedì 3 agosto 2021) L’Arrampicata sportiva ha fatto il suo storico debutto alle Olimpiadi. Questo sport ha esordito a Tokyo 2021, dove oggi sono andate in scena le qualificazioni maschili. Si gareggia col format della combinata, che mette in palio un titolo per sesso. Ogni atleta dovrà cimentarsi con le specialità tipiche di questa disciplina (speed, lead, boulder) e i singoli piazzamenti ottenuti verranno moltiplicati tra loro in modo da dare la classifica finale. Il francese Mickael Mawem era uno dei possibili outsider e ha fatto saltare il banco con una perfetta lettura dei difficilissimi ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’ha fatto il suo storico debutto alle. Questo sport ha esordito a2021, dove oggi sono andate in scena lezioni maschili. Si gareggia col format della combinata, che mette in palio un titolo per sesso. Ogni atleta dovrà cimentarsi con le specialità tipiche di questa disciplina (speed, lead, boulder) e i singoli piazzamenti ottenuti verranno moltiplicati tra loro in modo da dare la classifica finale. Il franceseera uno dei possibili outsider e ha fatto saltare il banco con una perfetta lettura dei difficilissimi ...

Coninews : Tokyo arriviamo! ?? I climber #ItaliaTeam sono partiti per il Giappone, dove l’arrampicata sportiva farà il suo de… - sportface2016 : #Tokyo2020, #arrampicata sportiva: niente da fare per #Piccolruaz e #Fossali, eliminati in combinata - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #arrampicata sportiva 15 ???? #Piccolruaz nelle qualifiche della combinata maschile… - NavMatteo : Nessun azzurro nella finale di arrampicata sportiva maschile: dopo la prova lead Michael Piccolruaz chiude 15esimo… - ge_aldrig_upp : Per la mia modestissima opinione l'arrampicata sportiva fa molto Ninja Warrior, ma se non altro è qualcosa di fresc… -