Arnautovic: "Mi sto allenando per raggiungere la condizione migliore. Domenica potrei scendere in campo" (Di martedì 3 agosto 2021) Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, questa mattina nel corso di una conferenza stampa è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi. Ecco le dichiarazioni dell'austriaco in merito alle sue condizioni fisiche: "Domenica contro il Pordenone posso scendere in campo per giocare i miei primi minuti. La partita con il Liverpool è troppo presto, ho fatto solo un allenamento con la squadra e devo ancora lavorare per raggiungere la condizione dei compagni e arrivare pronto alla partita di Coppa Italia". Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

