Approvato il nuovo statuto del M5s Conte | «È un grande giorno Siamo quello in cui crediamo»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 agosto 2021) Ad annunciarlo è Vito Crimi, in una diretta su Facebook seguita da circa 500 persone. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hannoil: «Gli aventi diritti al voto – ha spiegato Crimi – sono 113.894, hanno votato in queste due giornate in 60.940, quindi il quorum è stato ampiamente superato. Sono stati 53.238 Sì al, pari all’87,36% e hanno votato No 7.702». Ormai orfani della piattaforma Rousseau, gli iscritti hanno votato su SkyVote. La consultazione è durata due giorni e, riferisce sempre Crimi, è stata minacciata anche da attacchi hacker. Tutti respinti. Ora comincia ...