Antonio Pennacchi, chi era il ‘fasciocomunista’ che vinse lo Strega (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega nel 2010 con “Canale Mussolini” (Mondadori), è morto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, a causa di un malore improvviso, nella sua casa di Latina. Aveva 71 anni. Lascia la moglie Ivana e i figli Marta e Gianni. La testimonianza, letteraria ma limpidamente realistica, dei trent’anni di lavoro operaio è consegnata da Pennacchi alle pagine del suo romanzo di esordio “Mammut” (Donzelli, 1994). Il più fortunato “Il fasciocomunista. Vita scriteriata di Accio Benassi” (Mondadori, 2003), ispirato alle prime esperienze politiche dell’autore, è stato portato nel 2007 sul ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Lo scrittore, vincitore del Premionel 2010 con “Canale Mussolini” (Mondadori), è morto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, a causa di un malore improvviso, nella sua casa di Latina. Aveva 71 anni. Lascia la moglie Ivana e i figli Marta e Gianni. La testimonianza, letteraria ma limpidamente realistica, dei trent’anni di lavoro operaio è consegnata daalle pagine del suo romanzo di esordio “Mammut” (Donzelli, 1994). Il più fortunato “Il fasciocomunista. Vita scriteriata di Accio Benassi” (Mondadori, 2003), ispirato alle prime esperienze politiche dell’autore, è stato portato nel 2007 sul ...

Advertising

RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - Radio3tweet : C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si s… - aquilinofilm : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si strin… - luvertigo : RT @Radio3tweet: C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha lasciat… -