Anna Tatangelo | la foto del bacio con il nuovo compagno mentre Gigi D' Alessio aspetta un figlio | ecco chi è

Advertising

leggoit : Anna Tatangelo, la foto del bacio con il nuovo compagno mentre D'Alessio aspetta un figlio: ecco chi è Foto - infoitcultura : Anna Tatangelo, ecco la foto del primo bacio con Livio Cori: chi è il nuovo fidanzato più giovane di lei - cr_afiki : Ma in che senso Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme? - zazoomblog : Anna Tatangelo insieme al rapper e Gigi D'Alessio di nuovo papà - GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: La giovane fidanzata di Gigi D'Alessio sarebbe incinta del cantante, mentre Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

LettoQuotidiano

ha un nuovo amore: si tratta del rapper Livio Cori, più giovane di lei di qualche anno. La cantante è uscita allo scoperto mentre Il settimanale 'Chi' ha immortalato il primo bacio tra ...... Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino,. E poi: ...Gigi d'Alessio ha messo un punto alla storica relazione con Anna Tatangelo. Al suo fianco c'è una nuova fidanzata, di 28 anni, che lo renderà ancora padre.Gigi D'Alessio diventa papà per la quinta volta in autunno: Denise Esposito è in dolce attesa. Anche Anna Tatangelo riparte con Livio Cori ...