Anche il Tar del Lazio boccia il Chievo: respinta l’istanza cautelare (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Chievo Verona in merito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la decisione dei precedenti gradi della giustizia sportiva. Con decreto n.04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigetta il ricorso proposto dal ChievoVerona per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo, presieduto dal magistrato Francesco Arzillo, ha respinto l’istanza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tribunale Amministrativo Regionale delha respintopresentata dalVerona in merito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la decisione dei precedenti gradi della giustizia sportiva. Con decreto n.04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per ilrigetta il ricorso proposto dalVerona per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo, presieduto dal magistrato Francesco Arzillo, ha respinto...

Advertising

TuttoRegia : Anche il #TAR del Lazio ha respinto il ricorso del #ChievoVerona: si spalancano le porte della #SerieB per il… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B - settalese : RT @Gazzetta_it: Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B - napolista : Il tribunale amministrativo conferma le precedenti decisioni della giustizia sportiva, i veneti si vedono nuovament… - Cafeponci : RT @Gazzetta_it: Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B -