Amministrative, c’è la data: si vota il 3 e il 4 ottobre. Alle urne oltre 12 milioni di italiani (Di martedì 3 agosto 2021) Le elezioni Amministrative si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Lo stabilisce il decreto adottato oggi dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese. In conseguenza, gli eventuali turni di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei comuni dove è previsto il secondo turno, si terranno due settimane dopo, e quindi di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Al voto andranno i cittadini di 1162 comuni. Tra questi 18 sono capoluoghi di provincia. Nove, invece, tornano Alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni e/o condizionamenti malavitosi. «In totale – informa una nota del Viminale – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Le elezionisi svolgeranno domenica 3 e lunedì 4. Lo stabilisce il decreto adottato oggi dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese. In conseguenza, gli eventuali turni di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei comuni dove è previsto il secondo turno, si terranno due settimane dopo, e quindi di domenica 17 e lunedì 18. Al voto andranno i cittadini di 1162 comuni. Tra questi 18 sono capoluoghi di provincia. Nove, invece, tornanodopo lo scioglimento per infiltrazioni e/o condizionamenti malavitosi. «In totale – informa una nota del Viminale – ...

