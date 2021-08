Amministrative | Bernardo “Milano sia capitale della digitalizzazione”

(Di martedì 3 agosto 2021)(ITALPRESS) – “Oggi le persone si sentono inascoltate, si sentono invisibili, mae la Città metropolitana sono andate avanti solo perchè hanno un gran cuore e una grande anima”. Sono le parole di Luca, candidato sindaco per il centrodestra aintervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.“Un civico vero che si presta alla politica e che promette una campagna elettorale basata sul sociale e sull’ascolto dei cittadini” lo definisce l’intervistatore., medico pediatra, primario all’ospedale Fatebenefratelli, una moglie adorata ...

Lo afferma Luca, candidato sindaco per il centrodestra a Milano, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. pc/mrv/red SponsorPronto a essere premier" leggi anche Milano,e il caso della pistola: bufera sul candidato ... 'Leavranno un grande peso per i cittadini che vanno al voto, non per gli equilibri ...MILANO (ITALPRESS) – “Oggi le persone si sentono inascoltate, si sentono invisibili, ma Milano e la Città metropolitana sono andate ...Sondaggi Milano retroscena Paragone con il suo 17% costringerebbe Sala al ballottaggio con Bernardo. Con esiti tutt'altro che scontati.