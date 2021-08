Alpinismo in lutto | addio a Mario Dotti | protagonista nella storia del Cai di Bergamo

(Di martedì 3 agosto 2021) Aveva 78 anni. Nel Cai dal ’62, scalate in Italia e in tutto il mondo. I funerali saranno martedì 3 agosto alle 15 a Scanzorosciate.

Quando organizzavamo attività legate all'alpinismo chiedevamo spesso la sua collaborazione " lo ricorda il sindaco di Cortenova , Sergio Galpert i - Era stato membro del Consiglio comunale, una ...Lecco - lutto in alpinismo. E' morto all'età di 96 anni Giovanni Ratti . Era il decano dei Ragni della Grignetta . Era infatti il componenti più anziani dei mitici Maglioni rossi e rappresentava la memoria ...Aveva 78 anni. Nel Cai dal '62, scalate in Italia e in tutto il mondo. I funerali saranno martedì 3 agosto alle 15 a Scanzorosciate. «Mario Dotti, detto "'l Róss" per la sua capigliatura, è stato un r ...