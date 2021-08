"Alleanza per Roma” compie un anno. A volerlo Papa Francesco durante la pandemia (Di martedì 3 agosto 2021) Il 10 giugno 2020 Francesco invitò a istituire il Fondo "Gesù Divino Lavoratore” per sostenere chi era in difficoltà economiche durante la pandemia Leggi su rainews (Di martedì 3 agosto 2021) Il 10 giugno 2020invitò a istituire il Fondo "Gesù Divino Lavoratore” per sostenere chi era in difficoltà economichela

Advertising

RaiNews : I retroscena incoffessabili dell'alleanza tra terroristi neri e servizi segreti per eseguire e depistare l'attentat… - TozziCristiana : RT @ASviSItalia: Prosegue l’iniziativa, promossa dall’ASviS e da @primaitaly @SantachiaraLab @unisiena, volta a raccogliere buone pratiche… - elvotis : RT @vaticannews_it: #3agosto Presentati in Vicariato i risultati del 'Fondo Gesù Divino Lavoratore', voluto da #PapaFrancesco per chi è sta… - fabiobellentani : RT @CaritasRoma: 2.500 le persone sostenute; 920 le domande presentate; tre tipologie di misure tra sussidi, sostegni al reddito e inserime… - visionofelio : RT @socialphalange: con questo podio Qatar-Italia abbiamo firmato l’alleanza per i mondiali del 2022 -