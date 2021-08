Alessia Marcuzzi esce allo scoperto: “Questo il motivo per cui ho lasciato Mediaset” (Di martedì 3 agosto 2021) Alessia Marcuzzi è uscita allo scoperto e ha rivelato i veri motivi che l’hanno portata all’abbandono di Mediaset dopo tanti anni. Ecco le sue dichiarazioni. Alessia Marcuzzi poche settimane fa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 agosto 2021)è uscitae ha rivelato i veri motivi che l’hanno portata all’abbandono didopo tanti anni. Ecco le sue dichiarazioni.poche settimane fa…articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Adnkronos : Alessia #Marcuzzi spiega la sua scelta: 'Via da #Mediaset per urgenza di libertà'. - ultimenews24 : 'Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiede… - CosenzaChannel : Dopo 25 anni di collaborazione con #Mediaset, Alessia #Marcuzzi dice addio. «Per urgenza di libertà». - blogtivvu : #AlessiaMarcuzzi via da #Mediaset: svelato il vero motivo dell’addio dopo 25 anni - StraNotizie : Alessia Marcuzzi: “Il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset” -