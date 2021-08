Albano Laziale in rivolta contro la discarica. Il Campidoglio ricorda che è il risultato dell’inerzia di Zingaretti. Manca il piano regionale chiesto dalla Raggi (Di martedì 3 agosto 2021) Polemiche e tensione ieri ad Albano Laziale, nel cuore dei Castelli Romani, per la riapertura della discarica. A riattivare il sito, chiuso cinque anni fa dopo l’incendio del tmb, ma che ha ancora una capienza di circa 84mila tonnellate, è stata con un’ordinanza la sindaca metropolitana Virginia Raggi (leggi l’articolo) e i primi camion con i rifiuti della capitale sono arrivati scortati. I manifestanti erano un centinaio. A protestare anche il sindaco di Albano, il dem Massimiliano Borelli, insieme ad altri rappresentati politici e istituzionali. “La rabbia dei territori è comprensibile, ma è colpa della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 agosto 2021) Polemiche e tensione ieri ad, nel cuore dei Castelli Romani, per la riapertura della. A riattivare il sito, chiuso cinque anni fa dopo l’incendio del tmb, ma che ha ancora una capienza di circa 84mila tonnellate, è stata con un’ordinanza la sindaca metropolitana Virginia(leggi l’articolo) e i primi camion con i rifiuti della capitale sono arrivati scortati. I manifestanti erano un centinaio. A protestare anche il sindaco di, il dem Massimiliano Borelli, insieme ad altri rappresentati politici e istituzionali. “La rabbia dei territori è comprensibile, ma è colpa della ...

