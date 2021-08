Al via la prima edizione di 'Incontrando Arte Festival' (Di martedì 3 agosto 2021) L'Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza la prima edizione di Incontrando Arte Festival. La ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 3 agosto 2021) L'Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza ladi. La ...

Advertising

borghi_claudio : Una riflessione di @davidallegranti su Siena. Non condivido tutto (per esempio, i mezzi prima erano tutti loro, ade… - borghi_claudio : Non è facile essere soli a battersi contro tutti. Tanto rispetto per @matteosalvinimi Incontro fra Salvini e Drag… - giuseppe54yaho1 : RT @Dani_Rondinelli: Vergogna! Prima la multinazionale britannica Gkn ora un'altra azienda: Logista Italia Spa. Licenziamenti collettivi vi… - lil_bunnyJK : Più guardo e ripenso a questa parte di hobi che prima si spaventa e poi corre via come un fulmine...e più sono cont… - maverikuomo : RT @moglizoccole: Sono single Prima conoscenza on line via cam ?? vieni qui ?? -