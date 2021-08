(Di martedì 3 agosto 2021) Mentre gli Stati Uniti contano di completare il ritiro delle loro truppe entro fine agosto, i talebani avanzano. Washington intensifica gli attacchi aerei a sostengo delle forze governative. Ma si muovono anche Mosca e Pechino. Chissà quale disegno, più politico che militare, stia effettivamente perseguendo la Nato che dal mese scorso in Turchia sta addestrando militari afghani appartenenti alle forze speciali. La domanda nasce spontanea dal momento che l'avanzata dei talebani nel paese è tanto rapida che difficilmente costoro riusciranno a terminare la formazione e a rientrare in tempo per poter portare a termine operazioni di riconquista. Più probabilmente saranno invece contingenti ...

Advertising

statodelsud : Afghanistan, la speranza anti-talebana è la pax cinese - Pino__Merola : Afghanistan, la speranza anti-talebana è la pax cinese - Presente_3 : RT @fratotolo2: Nuova offensiva dei talebani: secondo quanto riferito, oltre 10.000 afghani si rivolgono quotidianamente all'ufficio passap… - lucrezi89187688 : RT @fratotolo2: Nuova offensiva dei talebani: secondo quanto riferito, oltre 10.000 afghani si rivolgono quotidianamente all'ufficio passap… - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: Nuova offensiva dei talebani: secondo quanto riferito, oltre 10.000 afghani si rivolgono quotidianamente all'ufficio passap… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan speranza

Panorama

I nostri ex interpreti rimasti in città nelladi un'evacuazione temono per la loro vita. "... Per il veterano della missione in"tutto ciò era prevedibile, ma nessuno ha fatto nulla"...outstream L'alunno proviene dall', giunto in Italia da due anni dopo un viaggio non ... Ormai le miee illusioni di fare un viaggio comodo, sicuro e trovare un approdo sereno e ...Con l'avanzata talebana nei territori afghani, in migliaia decidono ogni settimana di intrparendere una fuga dall’Afghanistan ...Il ritiro dei militari americani da Kabul mette Pechino in difficoltà su tre fronti: gli investimenti in Afghanistan, la lotta all’indipendentismo uiguro e alle possibili collaborazioni con i taliban, ...