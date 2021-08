Afghanistan e Iran | la strategia del caos degli Stati uniti

(Di martedì 3 agosto 2021) A chi giova ilin, causato dal ritiro Usa e anche assai prevedibile visto che i talebani sono all’offensiva da almeno tre mesi? Certamente non agli afghani e neppure all’dove si è appena insediato alla presidenza l’ultraconservatore Ebrahim Raisi in trattativa con gli Usa sulle sanzioni, alla guida di un Paese, stritolato dall’embargo e dalla pandemia, che è sempre stato un avversario dei talebani. Gliiani, prima del ritiro americano, potevano accettare, o persino favorire, che i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Iran

... compresi gli strategici (e lucrativi) valichi di frontiera con l'e il Pakistan. A più di un anno dagli accordi di Doha, la pace inrimane lontana e migliaia di civili afgani si ...il gasdotto TAPI "transafgano" per collegare il Turkmenistan al Pakistan attraverso l'). Così facendo, il Pakistan compete con l', attivo anche in Asia centrale, per le stesse ragioni. ...Almeno tre morti. Un'autobomba è esplosa vicino alla casa del ministro della Difesa. Subito dopo, spari e granate nel centro della città ...(ANSA-AFP) - KABUL, 03 AGO - Almeno 40 civili sono morti e altri 118 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore nei combattimenti tra talebani e forze afgane nella città assediata di Lashkar Gah, nel sud ...