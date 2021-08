Afghanistan: 80.000 minori sfollati da inizio giugno (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 80.000 minori in Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adesso un "disperato" bisogno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Circa 80.000inhanno abbandonato le proprie case dall'diper sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adesso un "disperato" bisogno ...

Fuga dall'Afghanistan, più di 30mila scappano ogni settimana dai talebani Haji Sakhi decise di fuggire dall’Afghanistan la notte in cui vide due talebani trascinare una giovane donna fuori dalla sua casa e prenderla a frustate sul marciapiede. Per salvare le sue tre figlie, ...

