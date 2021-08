Actv | guasti e mancanza di personale | ferry boat fermi e polemiche

(Di martedì 3 agosto 2021) Trenel fine settimana: uno in manutenzione sabato, uno guasto e fuori uso perdi un pezzo la stessa sera e un altro in avaria ma per fortuna prontamente riparato domenica. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Actv guasti

VeneziaToday

Sui social si diffondono post che dicono sia per mancanza di personale questa volta, non per i. L'azienda in pratica non ha l'equipaggio da mandare a bordo per condurre i ferry. Il sindacato ...... quelli di Veritas e che effettuano interventi pera gas, internet e condotte idriche . A ...esentata ma sicuramente tra scorte e motoscafi qualche rallentamento ci sar. Aumenteranno i ...Da mercoledì e fino a domenica compresa: cancelli attorno all’Arsenale e canali off limits. Stop in Canal Grande al passaggio delle delegazioni ...