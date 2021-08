(Di martedì 3 agosto 2021) Sembravano, all’apparenza, una semplicedi amici intenta a fareneldi via Macchia Palocco. Tuttavia, i due giovani, avevano con sé un grossoe la cosa ha insospettito i vigilanti del negozio. L’intuizione non era poi così sbagliata: i due dopo aver fatto razzia di quanto potevano hanno tentato la fuga, con in spalla il grosso. E’ così scattato l’allarme ai Carabinieri della Stazione diche – nel pomeriggio di ieri – sono intervenuti immediatamente.: fermatidel ...

Advertising

CorriereCitta : Acilia, fanno la spesa.. con il borsone: fermata coppia di ladri. E’ il secondo colpo nello stesso supermercato -

Ultime Notizie dalla rete : Acilia fanno

Il Corriere della Città

... per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone checapo a centri sociali di Idroscalo, Infernetto e. Il prossimo ...... per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone checapo a centri sociali di idroscalo, infernetto e. Il prossimo ...Roma - "Non era uno sciopero campato in aria, quello proclamato il 12 luglio scorso da USB nelle aziende di Roma TPL, motivandolo con i gravissimi ...Nella giornata di ieri, agenti dell’Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, durante uno dei quotidiani servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale, hann ...