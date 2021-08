Aci Sport abilita il green pass nei rally: le nuove regole (Di martedì 3 agosto 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La federazione nazionale di automobilismo, Aci Sport, ha reso operativo l’impiego/utilizzo del green pass nei rally italiani. E non solo nei rally. Il documento che attesta la vaccinazione anti Covid-19, prima o seconda dose, entra ufficialmente a far parte della vita dei rallysti e degli Sportivi in genere. In pratica, con decorrenza dal 6 agosto L'articolo proviene da RS E OLTRE. Leggi su rallyeslalom (Di martedì 3 agosto 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La federazione nazionale di automobilismo, Aci, ha reso operativo l’impiego/utilizzo delneiitaliani. E non solo nei. Il documento che attesta la vaccinazione anti Covid-19, prima o seconda dose, entra ufficialmente a far parte della vita deisti e degliivi in genere. In pratica, con decorrenza dal 6 agosto L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

ACITeramo : ACI_Italia: #ACISportTV ACI Sport TV è il canale dell'#ACI dedicato agli appassionati di #motorsport. In onda all'i… - ACI_Italia : #ACISportTV ACI Sport TV è il canale dell'#ACI dedicato agli appassionati di #motorsport. In onda all'interno del p… - Bardahl_JPN : RT @CIVMofficial: Gara 2 va a Christian Merli (1'34.57?), lo segue a +0.15? Simone Faggioli, ma per somma di manches il #TrofeoFagioli va a… - Cesare_RS : RT @CIVMofficial: Gara 2 va a Christian Merli (1'34.57?), lo segue a +0.15? Simone Faggioli, ma per somma di manches il #TrofeoFagioli va a… - CIVMofficial : Gara 2 va a Christian Merli (1'34.57?), lo segue a +0.15? Simone Faggioli, ma per somma di manches il… -