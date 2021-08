A Wuhan torna il lockdown per la variante Delta | ' Tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti'

(Di martedì 3 agosto 2021)rivede il, sia pure parziale e limitato a un'area, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e l'8 aprile 2020 per contrastare il Covid - 19. Il capoluogo dell'Hubei, dove per ...

Advertising

Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - Corriere : Torna la paura in Cina: a Nanchino «il più esteso focolaio dai tempi di Wuhan» - SanremoAncheNoi : RT @Corriere: Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - Italia_Notizie : Cina, torna il lockdown in un’area di Wuhan Tamponi a tutti gli 11 milioni di abitanti - Marinamas : RT @Corriere: Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan torna

Le autorità cinesi hanno poi deciso di sottoporre a screening tutti i residenti a: si tratta di 11 milioni di abitanti, nella prima città al mondo messa in quarantena dal 23 gennaio 2020 per 76 ...L'incubo è tornato a. Nei giorni scorsi sono stati individuati nuovi contagi nella città dove è partita l'emergenza Coronavirus a fine 2019. Il governo cinese ha così deciso di rintrodurre il lockdown, seppur ...Wuhan rivede il lockdown, sia pure parziale e limitato a un'area, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e 8 aprile 2020 per contrastare il Covid-19. Il capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu ...Wuhan rivede il lockdown, sia pure parziale e limitato a un'area, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e l'8 aprile 2020 per contrastare il Covid-19. Il capoluogo ...