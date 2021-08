A 51 anni si spegne il sorriso di Angy, maestra di Fonteno (Di martedì 3 agosto 2021) Gli allievi non si sarebbero aspettati di non poter concludere l’anno scolastico con la loro maestra preferita. È venuta a mancare una persona molto importante per la comunità della provincia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 agosto 2021) Gli allievi non si sarebbero aspettati di non poter concludere l’anno scolastico con la loropreferita. È venuta a mancare una persona molto importante per la comunità della provincia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gbstoria : #accaddeoggi #3agosto 2011. In Francia si spegne, all'età di 98 anni, Rudolf Brazda. Nato nel 1913, fu l'ultimo sop… - cittoz : RT @IndymediaM: (Thread) Oggi finisce luglio 2021 e, come programmato, la Time Machine @IndymediaM si spegne. In occasione dei 20 anni dal… - positanonews : #Copertina #Cronaca #stragedibologna 41 anni dalla strage alla stazione di Bologna, non si spegne il ricordo ed il… - ReisRiccardo : RT @IndymediaM: (Thread) Oggi finisce luglio 2021 e, come programmato, la Time Machine @IndymediaM si spegne. In occasione dei 20 anni dal… - MRomanoRC : RT @IndymediaM: (Thread) Oggi finisce luglio 2021 e, come programmato, la Time Machine @IndymediaM si spegne. In occasione dei 20 anni dal… -