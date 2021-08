29 medaglie a Tokyo 2020, meglio delle precedenti edizioni di Londra e Rio De Janeiro (Di martedì 3 agosto 2021) Quelle di Tokyo saranno sicuramente delle Olimpiadi indimenticabili per l’Italia, soprattutto perché le medaglie azzurre (29) sono più di quelle conquistate nelle ultime due edizioni di Londra e Rio De Janeiro (28 in entrambe). Il record assoluto è stato fatto registrare nel 1932 a Los Angeles e nel 1960 a Roma, con 36 medaglie ottenute. Ad Atlanta 1996 sono state 54, mentre a Sydney 2004 34. Tuttavia a Tokyo è stato battuto un record, quello dei quarti posti: sono stati ben 15. Vedremo cosa sapranno regalarci i quattro giorni che restano dei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Quelle disaranno sicuramenteOlimpiadi indimenticabili per l’Italia, soprattutto perché leazzurre (29) sono più di quelle conquistate nelle ultime duedie Rio De(28 in entrambe). Il record assoluto è stato fatto registrare nel 1932 a Los Angeles e nel 1960 a Roma, con 36ottenute. Ad Atlanta 1996 sono state 54, mentre a Sydney 2004 34. Tuttavia aè stato battuto un record, quello dei quarti posti: sono stati ben 15. Vedremo cosa sapranno regalarci i quattro giorni che restano dei ...

