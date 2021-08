?Il Chelsea avanza e aumenterà l’offerta per Lukaku. Tutti i retroscena (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chelsea ci stava provando da un pezzo. Altrimenti il 27 luglio scorso non avremmo parlato di un’irruzione a quei tempi respinta. Si trattava di un primo assaggio, ora i Blues vogliono andare avanti. Hanno fatto un nuovo tentativo per Haaland, forse ne faranno un altro ancora, il Borussia Dortmund ha detto che non se ne parla per una questione di principio. E così il Chelsea è tornato fortissimo su Lukaku, partendo da 100 milioni cash, disponibile a inserire uno tra Marcos Alonso o Werner (con l’attaccante sarebbe sceso il cash). L’Inter ha detto no. Ma nel frattempo sono andati avanti i negoziati con Federico Pastorello che ha ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Ilci stava provando da un pezzo. Altrimenti il 27 luglio scorso non avremmo parlato di un’irruzione a quei tempi respinta. Si trattava di un primo assaggio, ora i Blues vogliono andare avanti. Hanno fatto un nuovo tentativo per Haaland, forse ne faranno un altro ancora, il Borussia Dortmund ha detto che non se ne parla per una questione di principio. E così ilè tornato fortissimo su, partendo da 100 milioni cash, disponibile a inserire uno tra Marcos Alonso o Werner (con l’attaccante sarebbe sceso il cash). L’Inter ha detto no. Ma nel frattempo sono andati avanti i negoziati con Federico Pastorello che ha ...

