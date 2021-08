Zoom ha patteggiato in una causa da 86 milioni sulla privacy

Leggi su wired

(Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: Unsplash)ha scelto di patteggiare unanegli Stati Uniti pagando 86di dollari. La società di videoconferenze è accusata di avere violato la riservatezza dei suoi utenti condividendo dati personali con Facebook, Google e LinkedIn. L’azienda è stata citata in giudizio anche per avere dichiarato erroneamente di offrire la crittografia end-to-end e di non aver impedito agli hacker di farebombing durante le chiamate.ha negato queste accuse ma, oltre a pagare per la fine del procedimento, ha accettato di potenziare le sue misure ...