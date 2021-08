Zona gialla, tre regioni a rischio. I nuovi dati su terapie intensive e ricoveri Covid (Di lunedì 2 agosto 2021) Crescono i coefficienti di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari Covid e - come sappiamo - questi sono i due nuovi parametri decisivi insieme all 'incidenza settimanale ogni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Crescono i coefficienti di occupazione dellee dei reparti ordinarie - come sappiamo - questi sono i dueparametri decisivi insieme all 'incidenza settimanale ogni ...

Miche27052003 : RT @GAngrilli: Fino a pochi mesi fa, con campagna vaccinale in corso, in zona gialla i ristoranti erano aperti. Al chiuso si poteva solo st… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, spettro zona gialla per la Sicilia, ricoveri al 10%, i non vaccinati spingono il contagi… - Valeflo11 : RT @vi__enne: Occupazione Area Medica e Terapia Intensiva da pazienti positivi a Covid-19 al 1 agosto 2021 Zoom per vedere distanza da zon… - lorenzmariapia : RT @GAngrilli: Fino a pochi mesi fa, con campagna vaccinale in corso, in zona gialla i ristoranti erano aperti. Al chiuso si poteva solo st… - antonio_ansp : RT @carmentpf: Mentre i bagnanti prendono il sole,ecco un gommone carico di #clandestini,che in 3'son già spariti nell'entroterra. E' x cas… -