Advertising

orizzontescuola : Zaia: “Chi lavora a scuola deve vaccinarsi. In Veneto già siamo all’82%” - ProDocente : Zaia: “Chi lavora a scuola deve vaccinarsi. In Veneto già siamo all’82%” - Pol25948625 : @LegaSalvini È ormai palese che salvini non conta più nulla nel partito: cazziato da Draghi, da giorgetti e mal sop… - CHIARA59725994 : @La_manina__ Io posso citare chi voglio e quindi pur nn avendo mai mai votato comunista,avevo però stima di Berling… - Gioppino91 : @barbarab1974 Zaia è la risposta per chi pensa che i mafiosi Pd siano l’unico male italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Chi

... divisa tra i No Pass e No Vax e gli amministratori come Lucache puntano a far vaccinare il ... Trovo singolare, ad esempio, che al ristorantecontrolla il pass ai clienti possa non essere ...... presidente della Campania al suo secondo e ultimo, come del resto lo è Lucain Veneto. ... Così nella gara per sindaco di Napoli i candidati in pectore hanno a lungo gareggiato asi teneva più ...VENEZIA - I tamponi ci sono, ma non saranno probabilmente più gratuiti. Lo annuncia il governatore Luca Zaia. Il Green pass, che entrerà in vigore dal 6 agosto per chi vorrà entrare nei locali al chiu ...I DATI DI OGGI —– I tamponi sono stati 6.020.000 rapidi e 5.772.000 molecolari, i positivi sono stati 460. In ospedale ci sono 145 in area non critica, -1, e 19 in terapia intensiva, +1. I dimessi son ...