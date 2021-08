YouTube banna Sky News Australia per 7 giorni: diffonde disinformazione sul CovidHDblog.it (Di lunedì 2 agosto 2021) disinformazione sul coronavirus: questo il motivo per cui Sky News Australia non potrà pubblicare video su YouTube per 7 giorni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021)sul coronavirus: questo il motivo per cui Skynon potrà pubblicare video super 7.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : YouTube banna Sky News Australia per 7 giorni: diffonde disinformazione sul Covid - Cla___________ : @ILupobianco YouTube è come FB: banna chi non è a favore del regime. Non mi sorprende -