Xhaka | le parole di Arteta e i lanci social più forti di alcune certezze

(Di lunedì 2 agosto 2021)mai, a maggior ragione quando ti dicono che il trasferimento di Granitalla Roma è questione di tempo. Prudenza sempre perché il calciomercato è fatto così, a maggior ragione in questa fase complicata e delicata. Altrimenti si corre il rischio di fare la fine di quella storia con il consulente fittizio che dice “Kaio Jorge ha un contratto in scadenza nel 2023” e invece l’attaccante del Santos presto raggiungerà la Juve per le visite. Considerato che il suo contratto scadrà a dicembre e la Juve pagherà un indennizzo. Nel caso dici sono stati due passaggi decisivi, dopo un paio di mesi di fittizie ...

Advertising

Paroladeltifoso : Xhaka alla Roma? Le parole del tecnico dei Gunners non lasciano dubbi - FabrizioGuerrin : @ClockEndItalia L’infortunio di Partey è una bruttissima notizia, le parole di Arteta su Xhaka altrettanto brutte.… - Cucciolina96251 : RT @P_Rocchetti87: Eccolo qui #Arteta su #Xhaka...parole chiarissime #calciomercato #ASRoma - Daniele_asroma9 : RT @P_Rocchetti87: Eccolo qui #Arteta su #Xhaka...parole chiarissime #calciomercato #ASRoma - P_Rocchetti87 : Eccolo qui #Arteta su #Xhaka...parole chiarissime #calciomercato #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Xhaka parole

Commenta per primo Sconcerti, che ne pensi delle primedi Allegri? 'Intanto ha detto che vuole vincere il campionato. E' il primo a uscire allo ... La Roma ha perso. 'Ed è una perdita ...Commenta per primo Un gol e un rinnovo in arrivo per Granitcon l' Arsenal . Dopo la rete segnata al Chelsea dallo svizzero sono arrivate ledi Arteta, che ha dichiarato di voler trattenere con sé il centrocampista. La Roma pensa così a delle ...(Tutto Napoli) Mourinho, dopo il mancato arrivo di Xhaka, sogna l’arrivo di Koopmeiners. A confermarlo è stato lui stesso ai media olandesi, con le sue parole riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’.Tiago Pinto è a lavoro per cercare di regalare un colpo a centrocampo a Mourinho dopo la brusca frenata con l'Arsenal per Xhaka, sempre più vicino al rinnovo con il club londinese.