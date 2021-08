WindTre | arriva il 5G in regalo senza costi aggiuntivi

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha deciso di coccolare alcuni clienti aggiungendo la possibilità di navigare in 5GNavigare in 5G, per alcuni clienti dell’operatorequesta opzione si è appena attivata. La notifica ai clienti èta tramite sms. Probabilmente l’offerta del 5G gratuito andrà avanti fino al prossimo 13 agosto. Ma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

imzaghi71 : @santinilore79 A ME ARRIVA IL 2 AGOSTO. Dai tutorial che ho visto non dovrebbe essere complicato. Cmq fate sapere s… -

Ultime Notizie dalla rete : WindTre arriva

ContoCorrenteOnline.it

... Indice Offerte fibra per operatore: ? FASTWEB ? VODAFONE ? EOLO ? LINKEM ? TIM ?? TISCALI ... Costi di attivazione inclusi nell'offerta La velocità di connessione ADSLfino a 20 mega ...Un nuovo smartphone, due vecchi vengono rimossi.rivede l'elenco della promozione con dispositivo incluso al solo prezzo fedeltà. L'acquisto di uno smartphone a rate zero è di sicuro un'opzione attraente. ...Da questo mese sono previsti nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa degli utenti dell'operatore telefonico WindTre.Buone notizie per i clienti WINDTRE, pare infatti che l'operatore stia inviando a diversi utenti delle comunicazioni che avvertono della disponibilità del 5G gratis con WINDTRE, un'iniziativ ...