«Waterworld», in arrivo una serie tv ispirata al film flop con Kevin Costner (diventato un cult) (Di lunedì 2 agosto 2021) In un certo senso, Waterworld è indimenticabile. Sì, proprio il film del 1995, che quasi affossò la carriera di Kevin Costner (recentemente approdato a una nuova fase grazie alla serie Yellowstone). Un titolo che è passato nella storia del cinema come esempio di un flop diventato cult. Alla storia della pellicola, già finora piuttosto divertente per la sua assurdità, si aggiunge ora un altro capitolo: Waterworld, infatti, diventerà una serie tv. Anzi, lo sarebbe già, perché stando a quanto riporta Collider, il progetto è ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) In un certo senso,è indimenticabile. Sì, proprio ildel 1995, che quasi affossò la carriera di(recentemente approdato a una nuova fase grazie allaYellowstone). Un titolo che è passato nella storia del cinema come esempio di un. Alla storia della pellicola, già finora piuttosto divertente per la sua assurdità, si aggiunge ora un altro capitolo:, infatti, diventerà unatv. Anzi, lo sarebbe già, perché stando a quanto riporta Collider, il progetto è ...

Advertising

AnAn77788 : RT @Screenweek: #Waterworld in arrivo una serie TV sequel del film L'idea è quella di ambientare la serie vent'anni dopo il film e incentra… - Screenweek : #Waterworld in arrivo una serie TV sequel del film L'idea è quella di ambientare la serie vent'anni dopo il film e… - arcafab : In arrivo una serie tv basata su Waterworld - glooit : Waterworld: in arrivo una serie TV sequel del film leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Waterworld: in arrivo una serie TV sequel del film -