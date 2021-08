Washington | Seppi debutta contro Uchiyama alle 20 in tv

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nella serata italiana Andreasnel "Citi Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari in corso sui campi in cemento di Washimgton D. C . Il 37enne di Caldaro , n.88 del ...

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva l'ATP 500 di. Questa la programmazione: lunedì 2 agosto - LIVE alle ore 20.00:c. Uchiyama a seguire: Anderson c. ..., 01 AGO Lo statunitense John Isner ha vinto ieri il suo sesto titolo del torneo Atp di ... Gli italiani in tabellone ad Atlanta erano quest'anno Andreas, eliminato ai sedicesimi, e ...washington. Jannik Sinner e Andreas Seppi sono ai nastri di partenza del “Citi Open”, torneo ATP 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari di scena sui campi in cemento di Washington D.C. Il 19enne ...Tabellone Atp Washington: Nadal numero 1 del seeding, al via Sinner e Seppi; il torneo americano è in programma dal 2 all'8 agosto.