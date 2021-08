“Vuole giocare la Champions”: Milan, il primo passo devi farlo subito (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Cska Mosca mette fretta al Milan, sulle tracce di Vlasic. Sull’argomento è intervenuto il direttore generale del club russo. Ora o, probabilmente, mai più. Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter dove si sta già mettendo in evidenza. I nomi della lista di Paolo Maldini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Cska Mosca mette fretta al, sulle tracce di Vlasic. Sull’argomento è intervenuto il direttore generale del club russo. Ora o, probabilmente, mai più. Ilcontinua a sondare il mercato alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter dove si sta già mettendo in evidenza. I nomi della lista di Paolo Maldini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

