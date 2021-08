Volontari al lavoro nel lido catanese distrutto dalle fiamme | “Danni per un milione”

(Di lunedì 2 agosto 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Francesca Raciti si aggira a passo lento tra le macerie. “Vede? Qui dove siamo adesso c’era un gazebo in legno enorme. Ora non c’è più nulla. Solo qualche pezzo di legno annerito dal fumo. E lì c’era il bar. Niente, non è rimasto nulla”. La titolare delLe Capannine di Catania, lo stabilimento balneare andato totalmentesabato sera nell’incendio che ha devastato molte zone nella città, non piange. “Ho finito le lacrime – dice in una intervista all’Adnkronos – Mi sento senza forze, ma non posso mollare”. Anche perché questa mattina si sono presentati sul posto decine di persone, tutti ...

Anche perché questa mattina si sono presentati sul posto decine di persone, tutti, che hanno chiesto di poter dare una mano. 'Sono clienti del lido, ex lavoratori, bagnanti spiega ...Grazie anche aiche ci stanno dando un aiuto ma anche la forza di andare avanti". Ma cosa è successo sabato? "Già dall'ora di pranzo molti genitori dei dipendenti dello stabilimento ...Terminata la distribuzione sul territorio metropolitano dei beni donati da WeWorld al Fondo sociale di Comunità: i minori rappresentano il 40 per cento del totale delle persone raggiunte. A.S.Vo. ODV: ...Un uomo di 79 anni, Cesare Massardo, è morto in un incendio divampato la scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, in una palazzina in via dei Sansone a Carignano, in pieno centro ...