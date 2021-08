Volley, Olimpiadi Tokyo: risultati oggi e classifica. USA e Brasile vincono i gironi, Italia e Serbia seconde (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è conclusa la fase a gironi del torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli USA hanno conquistato il primo posto nella Pool A sconfiggendo l’Italia al tie-break e ai quarti di finale se la dovranno vedere con la Repubblica Dominicana, che ha sconfitto il Giappone per 3-1 nel decisivo scontro diretto (17 punti di Prisilla Rivera, padrone di casa eliminate). Il Brasile ha passeggiato sul Kenya con un rapido 3-0 e ha conquistato il primo posto nella Pool A, guadagnandosi il quarto di finale contro la Russia, sconfitta al tie-break dalla Turchia (22 punti di Meryem Boz ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è conclusa la fase adel torneo difemminile alledi2021. Gli USA hanno conquistato il primo posto nella Pool A sconfiggendo l’al tie-break e ai quarti di finale se la dovranno vedere con la Repubblica Dominicana, che ha sconfitto il Giappone per 3-1 nel decisivo scontro diretto (17 punti di Prisilla Rivera, padrone di casa eliminate). Ilha passeggiato sul Kenya con un rapido 3-0 e ha conquistato il primo posto nella Pool A, guadagnandosi il quarto di finale contro la Russia, sconfitta al tie-break dalla Turchia (22 punti di Meryem Boz ...

Advertising

Gazzetta_it : Troppi errori, l'Italvolley femminile cede al tie-break agli Usa #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Beach volley: Lupo e Nicolai non si fermano, battuti i polacchi sono nei quarti #Federvolley #Tokyo2020 - LegaVolleyFem : ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Tra poco le ragazze di #Mazzanti in campo per giocarsi il primo posto nel Girone B! ??Or… - azzurridigloria : ???? OLIMPIADI TOKYO 2020 ???? - zazoomblog : Beach volley Olimpiadi Tokyo. Quarti da urlo: avanti tutti i favoriti! Niente bis olimpico per Bruno Schmidt -… -