Volley, Italia-USA 2-3: le pagelle delle azzurre. Egonu a corrente alternata, la ricezione mette in crisi Malinov (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia è stata sconfitta dagli USA per 3-2 nell’ultima partita della fase a gironi delle Olimpiadi. Le azzurre sono incappate nel secondo ko consecutivo dopo quello maturato due giorni fa contro la già maturata Cina e non sono così riuscite a conquistare il primo posto nella Pool B. La Nazionale di Volley femminile sarà seconda o terza in classifica, ma non cambia il discorso in vista dei quarti di finale: a definire la prossima avversaria sarà un sorteggio, l’urna ci porterà in dote una tra Serbia e Corea del Sud. Di seguito le pagelle e i voti delle azzurre per ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) L’è stata sconfitta dagli USA per 3-2 nell’ultima partita della fase a gironiOlimpiadi. Lesono incappate nel secondo ko consecutivo dopo quello maturato due giorni fa contro la già maturata Cina e non sono così riuscite a conquistare il primo posto nella Pool B. La Nazionale difemminile sarà seconda o terza in classifica, ma non cambia il discorso in vista dei quarti di finale: a definire la prossima avversaria sarà un sorteggio, l’urna ci porterà in dote una tra Serbia e Corea del Sud. Di seguito lee i votiper ...

Advertising

LegaVolleyFem : ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Tra poco le ragazze di #Mazzanti in campo per giocarsi il primo posto nel Girone B! ??Or… - LegaVolleyFem : ?????? ALTRA VITTORIA DELLE #AZZURRE! Le ragazze di #Mazzanti trovano la seconda vittoria in altrettante gare, 3-1 su… - LegaVolleyFem : ???????? #VITTORIA DELLE #AZZURRE ALL'ESORDIO OLIMPICO! Inizia nel migliore dei modi il cammino olimpico delle ragazze… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Volleyfemminile Gli highlights di Italia-Stati Uniti: azzurre sconfitte al tie-break. La sintesi del… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Troppi errori, l'Italvolley femminile cede al tie-break agli Usa #Tokyo2020 -