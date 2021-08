Volley femminile | ora l’Italia rischia l’incubo Serbia ai quarti di finale! Sorteggio e prossima avversaria a Tokyo 2020

(Di lunedì 2 agosto 2021)aveva incominciato bene le propria avventura alle Olimpiadi di2021 con tre convincenti vittorie contro Russia, Turchia e Argentina. La Nazionale disembrava in totale controllo ed era ben lanciata verso il primo posto nella Pool B, obiettivo che si poteva raggiungere sconfiggendo la già eliminata Cina un paio di giorni fa. Contro le asiatiche, però, il gioco delle azzurre si è incredibilmente impallato ed è arrivato un sonoro ko per 3-0, frutto di tantissimi errori in tutti i fondamentali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti avevano un’altra chance di chiudere davanti il proprio girone, ma ...

sportface2016 : #Tokyo2020 #Volley femminile Finisce qui! Grande quarto set e seconda vittoria azzurra in Giappone! ????Italia - Tu… - news_bz : ?? Al tie break l'#Italia ???? di volley femminile cede 3-2 contro gli Stati Uniti ???? (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-… - sportface2016 : Le dichiarazioni di #Mazzanti e #Malinov dopo il ko con gli Usa #Tokyo2020

... con inizio alle ore 4:05 di lunedì 2 agosto : nella notte di casa nostra le ragazze di Davide Mazzanti sono in campo nel torneo dialle Olimpiadi Tokyo 2020, impegnate nell'ultima ...L'Italia ha perso contro gli Usa per tre set a due (21 - 25, 25 - 16, 25 - 27, 25 - 16, 15 - 12) nell'ultima partita del girone B del torneo di pallavolodelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il sestetto allenato da Davide Mazzanti ha quindi chiuso la prima fase al primo posto con tre vittorie, nelle prime tre partite del torneo olimpico, e due ...Al termine di una gara troppo discontinua le ragazze di Mazzanti cedono al quinto set di fronte alle americane. Ora si dovrà attendere l'esito del sorteggio per conoscere l'avversaria nei quarti di fi ...L'Italia aveva incominciato bene le propria avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con tre convincenti vittorie contro Russia, Turchia e Argentina. La Nazionale di volley femminile sembrava in totale ...