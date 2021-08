Volley femminile | Olimpiadi Tokyo | l’Italia pesca la Serbia ai quarti di finale | scontro titanico Tabellone e calendario

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021)affronterà laaididelledi2021. La Nazionale diè stata decisamente sfortunata e hato le Campionesse del Mondo per il primo turno della fase a eliminazione diretta.da brividi, remake delladei Mondiali 2018 vinta dalla slave al tie-break. Le ragazze del CT Davide Mazzanti scenderanno in campo mercoledì 4 agosto (orario da definire) per fronteggiare la corazzata di Boskovic e compagne. Non ci sono prove di appello: chi ...