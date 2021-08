Volley femminile, Italia-USA 2-3: le azzurre non vincono il girone alle Olimpiadi. Rischio Serbia ai quarti (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia è stata sconfitta dagli USA per 3-2 (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12) e dice addio alle possibilità di conquistare il primo posto nella Pool B alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre avrebbero potuto chiudere i conti battendo la già eliminata Cina un paio di giorni fa, non ci sono riuscite e oggi si giocavano le proprie chance nello scontro diretto con le americane. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno sbagliato tanto nei vari fondamentali, non sono state continue e si sono accese soltanto a tratti, prestando il fianco a un avversario sembrato più in palla e motivato. Il nostretto sestetto ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) L’è stata sconfitta dagli USA per 3-2 (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12) e dice addiopossibilità di conquistare il primo posto nella Pool Bdi Tokyo 2021. Leavrebbero potuto chiudere i conti battendo la già eliminata Cina un paio di giorni fa, non ci sono riuscite e oggi si giocavano le proprie chance nello scontro diretto con le americane. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno sbagliato tanto nei vari fondamentali, non sono state continue e si sono accese soltanto a tratti, prestando il fianco a un avversario sembrato più in palla e motivato. Il nostretto sestetto ...

