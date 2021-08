"Vivi questo sogno": le parole della fidanzata di "Gimbo" prima della vittoria (Di lunedì 2 agosto 2021) “Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni. Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. Divertiti e goditi finalmente questi Giochi olimpici. Sono con te. Ti meriti il meglio, vita mia”: con queste parole, poche ora prima della gara, Chiara Bontempi aveva incoraggiato il suo fidanzato Gianmarco Tamberi, che ha poi conquistato l’oro. I due, marchigiani, stanno insieme da undici anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Stai per vivere il tuoamore mio, unche aspetti da anni.lo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. Divertiti e goditi finalmente questi Giochi olimpici. Sono con te. Ti meriti il meglio, vita mia”: con queste, poche oragara, Chiara Bontempi aveva incoraggiato il suo fidanzato Gianmarco Tamberi, che ha poi conquistato l’oro. I due, marchigiani, stanno insieme da undici anni. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi ...

