VIDEO Olimpiadi Tokyo: Lupo-Nicolai conquistano i quarti nel Beach Volley. Riviviamo il match contro Fijalek-Bryl (Di lunedì 2 agosto 2021) Daniele Lupo e Paolo Nicolai, per la terza edizione consecutiva, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale nel Torneo di Beach Volley olimpico. Gli azzurri a Tokyo 2020, in scioltezza, si sono infatti imposti per 2-0 sulla compagine polacca formata da Fijalek-Bryl. Una gara condotta senza particolari patemi quella del duo, ad eccezione di due momenti nel primo set: nelle battute iniziali, dove i nostri ragazzi hanno subito un parziale di 0-3 e a metà, dove gli avversari sono riusciti a risalire la china, venendo poi prontamente fermati con 22-20. In ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Danielee Paolo, per la terza edizione consecutiva, hanno conquistato l’accesso aidi finale nel Torneo diolimpico. Gli azzurri a2020, in scioltezza, si sono infatti imposti per 2-0 sulla compagine polacca formata da. Una gara condotta senza particolari patemi quella del duo, ad eccezione di due momenti nel primo set: nelle battute iniziali, dove i nostri ragazzi hanno subito un parziale di 0-3 e a metà, dove gli avversari sono riusciti a risalire la china, venendo poi prontamente fermati con 22-20. In ...

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - repubblica : Tamberi: 'Ho dato tutto allo sport. Sono l'uomo più felice del mondo' - PillaPaladini : RT @Iperbole_: Il momento in cui #Tamberi e #Barshim si scambiano le medaglie d'oro. Commozione che solo le Olimpiadi sanno regalare ? ht… - IlCurioso__ : A proposito di #Olimpiadi Fratelli d'Italia vuole iscrivere il deputato Mollicone ma ancora non ha deciso se nelle… -