VIDEO Italia-Usa 2-3, Olimpiadi volley femminile: highlights e sintesi. Azzurre sconfitte al tie-break (Di lunedì 2 agosto 2021) Seconda sconfitta per la Nazionale Italiana femminile di volley alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la delusione con la Cina, oggi le Azzurre sono state costrette alla resa nel tie-break contro gli Stati Uniti. Le ragazze di Mazzanti hanno giocato a fasi alterne non riuscendo mai a dare continuità al loro gioco. L’Italia, in base al risultato di Russia-Turchia, chiuderà la fase preliminare al secondo o terzo posto, e nei quarti di finale affronterà la seconda o terza dell’altro raggruppamento; al momento Serbia o Corea del Sud. Nel primo set le Azzurre hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Seconda sconfitta per la Nazionalenadialledi Tokyo. Dopo la delusione con la Cina, oggi lesono state costrette alla resa nel tie-contro gli Stati Uniti. Le ragazze di Mazzanti hanno giocato a fasi alterne non riuscendo mai a dare continuità al loro gioco. L’, in base al risultato di Russia-Turchia, chiuderà la fase preliminare al secondo o terzo posto, e nei quarti di finale affronterà la seconda o terza dell’altro raggruppamento; al momento Serbia o Corea del Sud. Nel primo set lehanno ...

