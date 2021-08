VIDEO Italia | Tamberi regala sorrisi in conferenza | chiama la mamma e lui…

(Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarco, oro ex aequo con Brashim nel salto in alto a Tokyo,instampa

Advertising

Eurosport_IT : ANCHE IL GIORNO DOPO, È TUTTO VERO ???????? Buongiorno Italia: ecco i 20 minuti che hanno cambiato lo sport azzurro ????… - Coninews : Un'esplosione di gioia! ???? A Casa Italia si esulta, si festeggia, ci si commuove per la giornata memorabile dell’… - Eurosport_IT : ITALIA STORICA, FANTASTICI RAGAZZI! ???????? Il nuovo record italiano vale la medaglia di bronzo nella 4x100 misti mas… - ITALOFRANCESE1 : MARCELL JACOBS È UN UOMO D'ORO ! ???????????????????? ???? ???? #italia #dezendanodelgarda #Lombardia #giochiolimpiciditokyo… - c_carlyalberti : RT @acciokindness: L'Italia quest’anno ha letteralmente detto: MONDO TI DEVI SPAVENTARE ???? #Eurovision #EURO2020 #Tokyo2020 #GiochiOlimpic… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

su questo argomento Tokyo 2020, Marcell Jacobs: "Sapevo che potevo fare qualcosa di ... ricordando anche l'oro azzurro nel salto in alto: 'In, l'immagine di Jacobs e Tamberi avvolti ...Tra i titoli in luce, si sono distinte le Telecom(+1,7%) e le Azimut (+1,9%). Hanno ...sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in...Rimasta praticamente identica alla scorsa settimana la classifica dei videoclip musicali più cliccati negli ultimi sette giorni in Italia su YouTube , con ...Susy Fuccillo ha raccontato: "Il vento non era a nostro favore e in meno di 20 minuti le fiamme hanno attaccato tutta la nostra struttura" ...