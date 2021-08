VIDEO Inseguimento a squadre femminile | Italia quarta al 1° turno | azzurre in semifinale a Tokyo 2020!

(Di lunedì 2 agosto 2021) Primo giorno di gare riservate al ciclismo su pista, ed ecco arrivare già le prime grandi soddisfazioni per i colori azzurri, con l’accesso ine recordno per i due quartettini dell’. Con il quarto posto odierno, Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini sono riuscite a centrare lapiazza parziale in 4’11?666. Lesono state precedute solamente dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e da una Germania, che ha sfornato una prestazione incredibile, distruggendo il precedente record del ...

Sono andate in scena oggi le qualificazioni dell'a squadre maschile e femminile. I ciclisti della pista sono finalmente tornati ad essere protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo, facendo il loro esordio sul circuito giapponese. Giornata ...Andiamo a rivivere la prova mostruosa nelle qualifiche degli azzurri.Primo giorno di gare riservate al ciclismo su pista, ed ecco arrivare già le prime grandi soddisfazioni per i colori azzurri, con l'accesso in semifinale e record italiano per i due quartetti italiani ...Sono andate in scena oggi le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e femminile. I ciclisti della pista sono finalmente tornati ad essere protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo, facendo il ...