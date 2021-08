VIDEO Filippo Ganna e il quartetto 2° tempo al 1° turno dell’inseguimento a squadre: è semifinale alle Olimpiadi! (Di lunedì 2 agosto 2021) Un tempone eccezionale, in un primo tempo addirittura record olimpico, poi superato da una super Danimarca. In ogni caso tutti aspettavano il quartetto tricolore di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli azzurri non hanno deluso le aspettative: primato nazionale per Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni che timbrano un super 3’45?895. Domani gli azzurri se la vedranno con la Nuova Zelanda nel primo turno che vale la finale per la medaglia d’oro: battere gli All Blacks significherebbe volare alla finalissima. Andiamo a rivivere la ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Unne eccezionale, in un primoaddirittura record olimpico, poi superato da una super Danimarca. In ogni caso tutti aspettavano iltricolore di ciclismo su pistaOlimpiadi di Tokyo 2020 e gli azzurri non hanno deluso le aspettative: primato nazionale per, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni che timbrano un super 3’45?895. Domani gli azzurri se la vedranno con la Nuova Zelanda nel primoche vale la finale per la medaglia d’oro: battere gli All Blacks significherebbe volare alla finalissima. Andiamo a rivivere la ...

