Venerato: "Offerta importante del Parma per Tutino, due club su Maksimovic, il Napoli parte da una base di 25 milioni per Ounas, Luperto può andare all'Empoli" Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli sul mercato del Napoli, in particolar modo su Tutino, Maksimovic, Ounas e Luperto. Queste le sue parole: SU CONTINI RICHIESTO DAL CROTONE "Il Napoli ha chiesto al Crotone tempo fino al 5 agosto per Contini. -afferma Venerato – L'entourage del portiere ha dato disponibilità a Giuntoli a restare per il ruolo di secondo per ...

