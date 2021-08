Vanessa Ferrari seconda nel corpo libero va alla ricerca di una medaglia da sogno

Advertising

francescacheeks : Vanessa Ferrari è il mio mito da quando sono bambina, ed è una delle mie più grandi fonti di ispirazione. Comunque… - Eurosport_IT : Dall'Itavolley femminile alla finale nel corpo libero di Vanessa Ferrari: tutto quello che NON vi dovete perdere ne… - Eurosport_IT : Non abbiamo alcuna intenzione di smettere di emozionarci: forza Vanessa! ???????? ?? - tropic96 : Ma parliamo della potenza di Vanessa Ferrari #Tokyo2020 - sporcatilealii : RT @stopridingmyD: Ci hanno rubato un oro. Ci hanno rubato un cazzo di oro. Mattarella attiva il piano. Io mi arruolo spontanemanete se an… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

La diretta della finale diOre 10.00si sta riscaldando in questo momento nella palestra accanto alla pista dove invece stanno gareggiando gli uomini agli anelli. Ore ...Nella giornata diattesa alla finale del corpo libero, l'Italvolley donne incassa la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il duro 3 - 0 contro la Cina è arrivata la battuta d'arresto al tiebreak contro ...Gianmarco Tamberi ha conquistato l'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, una medaglia che segna la storia per lo sport italiano e anche per la vita dell'atleta. Il campione ora si trova di fr ...LA DIRETTA 11:20 - È arrivato il momento di Vanessa Ferrary, che sulle note di "Con te partirò" strappa un ottimo 14.200, che al momento le vale il secondo ...