Vanessa Ferrari corona il suo sogno: quale futuro? Le Olimpiadi 2024 non sono lontane. Casella non ha dubbi e lei… (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari ha raggiunto l'obiettivo che ha inseguito per tutta la carriera: la medaglia alle Olimpiadi. Era proprio il desiderio di salire sul podio a cinque cerchi che l'ha convinta a continuare la propria carriera in maniera imperterrita, digerendo i bocconi amari dei quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016. Testarda e caparbia ci ha sempre creduto anche quando era in ospedale con un tendine d'Achille rotto, nel momento peggiore della sua carriera agonistica, si era fissata di raggiungere il massimo possibile. Detto, fatto. Da autentica fuoriclasse qual è, da atleta che ha contribuito in maniera determinante a portare la ginnastica ...

