Vanessa Ferrari argento alle Olimpiadi! Il palmares della ginnasta | ori a Mondiali ed Europei | chiuso il cerchio

(Di lunedì 2 agosto 2021)ha firmato una pagina storica per la ginnastica artistica italiana e ha conquistato una memorabile medaglia d’Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra si è esaltato al corpo libero, eseguendo un esercizio imperiale sulle note di “Con te partirò” e confermandosi una fuoriclasse dal talento inesauribile, capace di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta in carriera dopo due assalti mancati. La bresciana è stata impeccabile all’Ariake Gymnastics Centre, ha ottenuto 14.200 e si è dovuta arrendere soltanto la statunitense Jade Carey. La 30enne è però stata memorabile per artisticità ed ...