Valorizzare il turismo lombardo: intesa tra Regione e aeroporti di Linate e Malpensa (Di lunedì 2 agosto 2021) Promuovere la destinazione Lombardia a livello globale, valorizzandone le eccellenze e la reputazione. È questo il senso dell'accordo stipulato tra Regione Lombardia e il Gruppo Sea, società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Una collaborazione di prospettiva, per rafforzare l'attrattività turistica regionale, dopo mesi di difficoltà dovuti alla pandemia. "La Lombardia – afferma Lara Magoni, assessore regionale al turismo, Marketing territoriale e Moda – è da sempre una meta turistica internazionale. L'intesa con il Gruppo Sea, che può contare su un ampio ...

